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Смертельное ДТП на автодороге «Самара-Новокуйбышевск»: погиб дорожный рабочий

4 марта 2022 16:55
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Столкнулись «Газель» и «Камаз».

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 4 марта, около 14:30 на 25 км автодороги «Самара-Новокуйбышевск».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз», допустил столкновение со стоящим автомобилем «Газель», после чего допустил наезд на дорожного рабочего с последующим столкновением с другим стоящим автомобилем «Камаз».

В результате ДТП мужчина 1968 года рождения-дорожный рабочий, скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, пострадал водитель автомобиля «Камаз», допустивший наезд на стоящие автомобили. Устанавливаются все обстоятельства и подробности ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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