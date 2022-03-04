Смертельное ДТП на автодороге «Самара-Новокуйбышевск»: погиб дорожный рабочий

222

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 4 марта, около 14:30 на 25 км автодороги «Самара-Новокуйбышевск».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз», допустил столкновение со стоящим автомобилем «Газель», после чего допустил наезд на дорожного рабочего с последующим столкновением с другим стоящим автомобилем «Камаз».

В результате ДТП мужчина 1968 года рождения-дорожный рабочий, скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, пострадал водитель автомобиля «Камаз», допустивший наезд на стоящие автомобили. Устанавливаются все обстоятельства и подробности ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО