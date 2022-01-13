СК Самарской области начал проверку по факту эвакуации учащихся образовательных учреждений

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Следственными органами Самарской области по факту эвакуации учащихся образовательных заведений в связи с ложными сообщениями об актах терроризма проводится доследственная проверка.

"13 января на сайты ряда образовательных учреждений области поступили сообщения о готовящихся актах терроризма, в связи с чем была проведена эвакуация учащихся и педагогического состава, организованы мероприятия, направленные установление местонахождения взрывчатых веществ, по результатам которых факты, указанные в сообщениях, не подтвердились", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В настоящее время Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным дано указание исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Александру Воеводину доложить о произошедшем.

Фото: СУ СК СО