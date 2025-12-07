Я нашел ошибку
Главные новости:
В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.
В день 95-летия театра в СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.
Алиса Ангелова из Самарской области выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо
Самому старшему лауреату премии «Мир равных возможностей» в этом году исполнилось 87 лет, самому младшему – 18.
В Самаре вручили премии главы Самары «Мир равных возможностей»
В Самаре 8 декабря температура воздуха ночью до -1°С, днем до +1°С, к вечеру понижение до -7°С. Местами гололедица.
8 декабря в регионе осадки в виде снега и мороси, гололед, днем до+1°С
В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.
Образовательный семинар для педагогов детских садов провел РФС в Самаре
В России установлен рекорд стоимости красной икры
Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией
Сильный туман ожидают в Самарской области 7 декабря

175
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 07.12.2025 местами по Самарской области сохранится туман, при  видимости 500 м. и менее».

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

В центре внимания
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
236
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
1445
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
1178
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
1373
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
1353
Весь список