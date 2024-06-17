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Штормовое предупреждение объявили в Самарской области

17 июня 2024 09:45
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Штормовое предупреждение объявили в Самарской области

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» объявлен желтый уровень опасности. В период с 17 по 24 июня в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, 4 класс.
Будьте внимательны и осторожны. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

 

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