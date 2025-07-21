Шестеро мужчин пострадали в ДТП в Большечерниговском районе

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В Большечерниговском районе полицейские проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадало шесть человек. 20 июля в 18-20 на 133,2 км а/д «А-300 «Самара Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан»» 36-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигался со стороны р. Казахстан в направлении Самары. В пути следования мужчина нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. С места ДТП госпитализированы 21, 30, 31, 34, 44, 49-летние мужчины-пассажиры.