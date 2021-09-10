Серьезная авария на Московском шоссе в Самаре спровоцировала огромную пробку 10 сентября

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ДТП произошло утром в пятницу, 10 сентября, на пересечении Московского и Красноглинского шоссе, примерно в 8 часов.

Фотографии сделал корреспондент tvsamara.ru. На кадрах отчетливо видно лежащий на боку автомобиль Мерседес Гелендваген. Вероятно, он на большой скорости столкнулся с Ситроеном, у которой сильное повреждение капота. Части машины разлетелись по дороге.

Авария спровоцировала километровую пробку на Московском шоссе на въезде в город. Она тянется с лесного массива мимо ТЦ Мега до Красноглинского шоссе. Разбитые машины практически полностью перекрыли магистраль в направлении в город. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые пытаются регулировать движение транспорта. Там же работает и «скорая». Есть ли пострадавшие в этой аварии и в чем причины произошедшего – предстоит выяснить специалистам.

Самару утром 10 сентября сковали пробки в 6 баллов.

Фото: tvsamara.ru/ Виктор Шепелев