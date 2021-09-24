Семья украинского певца Богдана Мухи скончалась от отравления

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Семья певца из Украины, участника телешоу «Голос страны» Богдана Мухи скончалась от отравления в городе Коростень под Житомиром. Об этом рассказал артист в четверг, 23 сентября.

Певец лишился разом матери, бабушки и тети.

«Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо», — пояснил Муха в эфире телеканала «ТСН».

Как сообщает портал «Вести Украина», мать исполнителя почувствовала себя плохо на работе. Она попросила не вызывать скорую, надеялась, что ей станет лучше, но впоследствии она скончалась.

Узнавшие о трагедии родственники отправились к ней домой, но им никто не открыл. Когда спасатели попали внутрь, они обнаружили там тела тети и бабушки Богдана Мухи.

При осмотре помещения правоохранители нашли посуду с грибами и спиртное. Есть предположение, что семья отравилась бледной поганкой, но не исключается отравление некачественным алкоголем. Остатки грибов и спиртного отправили на экспертизу.

Соседи погибших говорят, что женщины сами не собирали грибы — их угостил некий приятель, которого после случившегося не видели.

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