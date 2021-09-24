Я нашел ошибку
Главные новости:
Аварийная служба восстановила поврежденный газопровод в Самаре
Аварийная служба восстановила поврежденный газопровод в Самаре
Семья украинского певца Богдана Мухи скончалась от отравления
Семья украинского певца Богдана Мухи скончалась от отравления
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
Сегодня, 24 сентября, пройдет инаугурация губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Сегодня, 24 сентября, пройдет инаугурация губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
В Самаре столкнулись легковушка и скорая помощь
В Самаре столкнулись легковушка и "скорая помощь"
В Минтруде объяснили порядок выплаты зарплаты в выходной день
В Минтруде объяснили порядок выплаты зарплаты в выходной
В России начали готовиться к высадке человека на Луну
В России начали готовиться к высадке человека на Луну
В России шла активная дискуссия по поводу законности подобных штрафов. Их противники указывали, что в ПДД нет понятия "средняя скорость".
СМИ: ГИБДД перестала штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное камерами
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.72
-0.16
EUR 85.2
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Семья украинского певца Богдана Мухи скончалась от отравления

24 сентября 2021 09:49
75
Семья украинского певца Богдана Мухи скончалась от отравления

Семья певца из Украины, участника телешоу «Голос страны» Богдана Мухи скончалась от отравления в городе Коростень под Житомиром. Об этом рассказал артист в четверг, 23 сентября.

Певец лишился разом матери, бабушки и тети.

«Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо», — пояснил Муха в эфире телеканала «ТСН».

Как сообщает портал «Вести Украина», мать исполнителя почувствовала себя плохо на работе. Она попросила не вызывать скорую, надеялась, что ей станет лучше, но впоследствии она скончалась.

Узнавшие о трагедии родственники отправились к ней домой, но им никто не открыл. Когда спасатели попали внутрь, они обнаружили там тела тети и бабушки Богдана Мухи.

При осмотре помещения правоохранители нашли посуду с грибами и спиртное. Есть предположение, что семья отравилась бледной поганкой, но не исключается отравление некачественным алкоголем. Остатки грибов и спиртного отправили на экспертизу.

Соседи погибших говорят, что женщины сами не собирали грибы — их угостил некий приятель, которого после случившегося не видели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», собщают "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров представил приоритетные проекты, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
23 сентября 2021  19:04
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты социально-экономического развития региона на совещании с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым
716
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
378
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
334
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
374
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
756
Весь список