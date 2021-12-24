Сегодня в Самарском областном суде стартует пересмотр дела экс-директора РКЦ «Прогресс»

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Летом 2021 года Александр Кирилин получил 8 с половиной лет колонии, с приговором не согласился и обжаловал его в апелляционную инстанцию. Гендиректора РКЦ отстранили от должности в начале 2018 года по итогам проверки Роскосмоса, выявившей многомиллионные нарушения на предприятии Александра Кирилина.

За полтора года до отца под следствие попала дочь Кирилина Светлана, ранее возглавлявшая на РКЦ управление финансами и внешнеэкономической деятельностью. Недавно она была осуждена на 9 лет колонии с возмещением ущерба в сумме 849 млн рублей.

В вину Александру Кирилину вменили переплату почти в 2 млн евро при покупке гидравлического пресса немецкой компании Schuler. Посредником при покупке оборудования стала фирма «Союзобщемашимпорт», давно сотрудничавшая с «Прогрессом».

Как посчитали позднее следователи, действия Кирилина позволили победить в конкурсе участнику, «не обладающему достаточными трудовыми ресурсами и необходимым техническим оснащением для поставки», что повлекло для РКЦ дополнительные расходы, в связи с заключением отдельных дополнительных договоров и привлечением новых соисполнителей, пишет Обозрение.

Статья «Растрата в особо крупном размере» появилась в деле Александра Кирилина после того, как он поощрил денежными компенсациями своего зама Сергея Тюлевина, тоже находящегося под следствием. В январе-феврале 2017 года Тюлевин получил несколькими перечислениями 3,562 млн рублей.

Следствие считает, что Александр Кирилин действовал, «цинично относясь к нормам российского законодательства о труде». Дело Кирилина начали рассматривать в 2019 году, потом вернули на доследование, затем опять в суд.

Во время прений летом 2021 года сторона гособвинения запросила для экс-директора РКЦ 10 лет колонии общего режима и небольшой штраф. При оглашении последнего слова экс-гендиректор РКЦ заявил, что не признает себя виновным ни по одному предъявленному ему эпизоду, и потребовал вернуть дело прокурору.

Суд, однако, принял сторону гособвинения и назначил Кирилину 8 с половиной лет колонии. Защита бывшего топ-менеджера РКЦ «Прогресс» обжаловала приговор в апелляционной инстанции Самарского областного суда, пересмотр приговора назначен на сегодняшний день.

Не исключено, что за одно заседание это масштабное дело не рассмотрят.