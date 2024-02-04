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Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег

4 февраля 2024 13:04
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Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 04.02.2024 местами по Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • - ограничить выход из зданий;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

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