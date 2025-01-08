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Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА

8 января 2025 11:23
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Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что промышленное предприятие было повреждено при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)^

- Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации никто не пострадал

По словам главы региона, на месте для ликвидации последствий пожара работают экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что у региона достаточно сил и средств, чтобы не дать возгоранию распространиться.

До этого Бусаргин сообщал, что от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА, локально работали системы оповещения, пишет Лента. 

По данным Минобороны России, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 32 украинских дрона. Уточняется, что 11 из них были уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре — в Курской и Ростовской областях, по три — в небе над Белгородской и Брянской областями, а также один над территорией Волгоградской области. Также четыре беспилотника были сбиты над акваторией Азовского моря.

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