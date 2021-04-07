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Санитар Красноярского  наркодиспансера до смерти избил пациента

7 апреля 2021 19:42
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Он нанес привязанному к кровати пациенту множественные удары.

Прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело против санитара Красноярского краевого наркологического диспансера №1, обвиняемого в избиении до смерти пациента, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По ее данным, 53-летний санитар обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"По версии следствия, 29 марта 2020 года обвиняемый, состоящий в должности санитара и находясь при исполнении должностных обязанностей, умышленно нанес привязанному к кровати пациенту множественные удары в область лица и тела, от которых последний скончался. Прокуратура... утвердила обвинительное заключение", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pixabay

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