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Самарцы массово жаловались на черный дым утром 10 июня

10 июня 2025 12:50
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Самарцы массово жаловались на черный дым утром 10 июня

Во вторник, 10 июня 2025 года, в Самаре местные жители заметили шлейф черного дыма в воздухе и массово пожаловались на неприятный запах. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

Первыми шлейф увидели жители Куйбышевского района, а затем он стал распространяться дальше. Теперь столб дыма виден с разных сторон города. Его источник сейчас неизвестен. Официального комментария по этому поводу пока нет, пишет Самара-КП.

Приволжское УГМС объявило НМУ 1-й степени опасности. С 9 июня 19:00 до 10 июня 12:00 для всех источников выбросов Самары ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

 

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