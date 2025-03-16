Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед! 

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Из-за температурных качелей весной лед на водоемах становится рыхлым и неоднородным. Днем он подтаивает, насыщаясь влагой, а ночью снова замерзает, образуя слабые участки.

Это делает весенний лед особенно опасным — он может казаться прочным, но в реальности его структура уже нарушена.

Поэтому в этот период важно быть особенно осторожными и избегать выхода на лед.

Напоминаем:

объясните ребенку, почему это опасно – лед может провалиться в любую секунд;

следите за детьми;

держитесь подальше от берегов, промоин и мест с течением – там лед особенно слабый;

не рискуйте ради рыбалки или прогулки.