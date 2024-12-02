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Самарской организации пришлось заплатить за падение ребенка на тротуаре около дома

2 декабря 2024 21:12
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Самарской организации пришлось заплатить за падение ребенка на тротуаре около дома

На прием к прокурору Советского района г. Самары обратилась законный представитель несовершеннолетней с жалобой на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проведенной проверкой установлено, что в марте 2024 года девочка 2014 года рождения следовала в сопровождении своей матери и сестры к подъезду дома № 3 по Севастопольскому переулку. На тротуаре придомовой территории ребенок поскользнулся и упал. При оказании медицинской помощи диагностирован ушиб мягких тканей поясничной области.

Содержание и управление многоквартирным домом осуществляет ТСН «ТСЖ Севастопольский».

Прокурор обратился в интересах пострадавшей в суд.

Решением Советского районного суда г. Самары с обслуживающей организации взысканы компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей  и штраф в размере 10 тыс. рублей на основании законодательства о защите прав потребителей в связи с ненадлежащим оказанием услуг по уборке территории.

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