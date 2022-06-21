Самарский водитель спровоцировал ДТП еще с двумя машинами

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20 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:00 в Красноглинском районе Самары. 24-летний водитель (с июня 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 14 раз), управляя автомобилем «Mitsubishi Lancer», следовал по Волжскому шоссе в направлении ул. Сергея Лазо. В пути следования не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий в заторе автомобиль «Peugeot 3008» под управлением 57-летнего водителя, который от удара отбросило на металлическое ограждение с последующим наездом на впереди стоящий автомобиль «Toyota Highlander» под управлением 51-летнего водителя, также находившегося в заторе. С места происшествия с полученными травмами госпитализирован пассажир автомобиля «Mitsubishi Lancer».