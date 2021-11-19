Самарский браконьер ловил рыбу в Ульяновской области

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На берегу реки Большой Черемшан около с. Чувашский Сускан Мелекесского района Ульяновской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 59-летнего жителя Самарской области, который осуществлял незаконную ловлю с помощью запрещенного орудия.

В ходе досмотра полицейские изъяли 50 метров сети, забродный костюм и свежепойманную рыбу в количестве 40 штук. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), пишет Волга Ньюс.