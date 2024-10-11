Самарский автовокзал снова пытаются признать банкротом

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У владельцев Центрального автовокзала в Самаре могут начаться проблемы. Их решили признать несостоятельными.

— Индивидуальный предприниматель Назаров Николай Иванович является кредитором должника АО «Евразийская корпорация автовокзалов» Кредитор уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании АО «Евразийская корпорация автовокзалов» несостоятельным (банкротом), — говорится в сообщении единого федерального реестра «Федресурс» от 8 октября.

Для хозяев самарского автовокзала это не первый случай. До этого иск подавала ФНС в 2021 году. Тогда у корпорации накопился долг по налогам в размере 10,7 миллиона рублей. Но дело закрыли, так как компания расплатилась с долгами. Однако стражи порядка выяснили, что руководство «ЕКА» добилось этого за счет невыплаты зарплаты своим сотрудникам, и Гюзель Санникова попала под уголовную статью. Впоследствии суд закрыл дело, так как она примирилась с сотрудниками.

Но весной 2023 года к АО «Евразийская корпорация автовокзалов» (ЕКА) возникли претензии у правоохранительных, надзорных и контрольных органов. Якобы там до сих пор не удалось отладить систему антитеррористической безопасности, пишет 63.ру.