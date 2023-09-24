Самарский автомобилист сбил электросамокатчика

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В Самаре сотрудниками Госавтоинспекции привлечены к ответственности участники дорожно-транспортного происшествия: 23 сентября в 10:40 час водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем LADA Priora, напротив д. 32 «А» по проспекту Кирова допустил наезд местного жителя, который в свой 20-й день рождения на электросамокате Ninebot Maks Plus пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В медицинском учреждении водителю самоката после осмотра назначено амбулаторное лечение. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции собраны административные материалы за нарушение требований п. 24.8 ПДД РФ, п. 6.5 ПДД РФ. В отношении водителя легкового автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 КоАП РФ.