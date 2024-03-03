Самарский аэропорт Курумоч 3 марта не принимал и не выпускал самолеты

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Ограничения в воздушной гавани действовали только утром. Они были введены из-за сильного тумана.

В соцсетях появились сообщения от пассажиров, планировавших улететь из Самары в разных направлениях. Однако им пришлось задержаться. Они сообщали о переносе некоторых рейсов.



Как пояснила ИА sovainfo.ru представитель пресс-службы Курумоча Елена Цыкало, из-за неблагоприятных погодных условий четыре рейса ушли на запасные аэродромы в Уфу. Сейчас аэропорт работает без ограничений на прием и выпуск самолетов.