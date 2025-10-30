Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Самарские транспортные полицейские совместно с УФСБ СО в течение суток раскрыли поджог железнодорожного шкафа

30 октября 2025 14:58
238
По версии оперативников, после совершения преступления подозреваемые покинули Самарскую область.

Сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области в течение суток раскрыли поджог железнодорожного трансформаторного шкафа, предназначенного для питания светофоров.

В дежурную часть самарской транспортной полиции поступило сообщение от работников Куйбышевской железной дороги о том, что в районе одной из железнодорожных платформ г. Самары на устройстве электроснабжения киоскного типа обнаружены следы поджога и вскрытия двери. 

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия установлено, что неизвестным лицом оторвана дверца железнодорожного шкафа, имеются видимые следы последствия горения, выгорело внутреннее пространство. Рядом со шкафом обнаружены и изъяты гвоздодер, зажигалка, бутылка бензина объемом 1,5 литра, грунт со следами горения и ГСМ, а также другие предметы, имеющие оперативный интерес.

По всем изъятым объектам назначены комплексная, пожаро-технические и трасологическая экспертизы.
Оперативные сотрудники определили возможные пути отхода с места преступления, изучили записи с камер наружного наблюдения, опросили возможных свидетелей. 

В течение суток в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Самарской области установили двух лиц, подозреваемых в совершении поджога железнодорожного трансформаторного шкафа. 

По версии оперативников, после совершения преступления подозреваемые покинули Самарскую область. Полицейские задержали предполагаемых поджигателей каждого по месту его регистрации в г. Бавлы Республики Татарстан. Ими оказались 17-летние учащиеся средних специальных учебных заведений Татарстана и г. Самары.

По версии оперативников указанные несовершеннолетние ранее в телеграм-канале нашли объявление о подработке. После чего получили задание поджечь шкаф на железной дороге. Молодые люди выбрали место в районе одной из железнодорожных платформ г. Самары, так как один из них ранее часто там бывал. Со слов подозреваемых, за данную работу им обещали заплатить 20 000 рублей. 

Следователями Центрального МСУТ СК России указанным несовершеннолетним молодым людям предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
В настоящее время следователями СК на транспорте проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

 

 

Фото:  пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

