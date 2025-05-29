Самарские транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота смертельно опасный наркотик

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В рамках оперативно-профилактической операции сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Среденеволжского ЛУ МВД России на транспорте провели комплекс мероприятий на территории оперативного обслуживания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий около железнодорожной линии Куйбышевской железной дороги в Кировском районе г. Самары сотрудниками транспортной полиции выявлена женщина, которая может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Подозреваемая была доставлена в помещение железнодорожной станции Средневолжская, где в присутствии понятых в ходе осмотра её личной одежды в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток из прозрачного полиэтилена с порошкообразным веществом внутри.

Согласно справке эксперта экспертно-криминалистического центра Средневолжского ЛУ изъятым веществом является наркотическое средство карфентонил общей массой более 13 грамм, что является особо крупным размером. Данное средство применяется в ветеринарии в качестве транквилизатора для усыпления слонов и крупных животных. Для человека этот наркотик смертельно опасен, его малейшая передозировка приводит к летальному исходу.

В отношении 42-летней женщины следственным управлением Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Установлено, что подозреваемой в совершении преступления является нигде не работающая жительница Самары. Ранее она неоднократно судима за мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и трижды за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Ведется следствие, сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте