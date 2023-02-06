Самарские таможенники задержали контрафактные автозапчасти и товары народного потребления из Казахстана

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Мобильная группа Самарской таможни выявила в прибывшем из Казахстана грузовом автомобиле крупную партию контрафактных товаров народного потребления и автозапчастей. Всего более 11 тысяч единиц. По оценке правообладателей, сумма ущерба составила 80 млн рублей.

Фура с незаконным грузом была остановлена в районе поселка Маштаково Оренбургской области. В грузовом отсеке автомобиля таможенники обнаружили поддельные автомобильные колодки и фильтры Toyota и Lexus, а также верхнюю одежду, обувь и сумки, маркированные различными товарными знаками, в том числе Adidas, Nike и Louis Vuitton, аксессуары для телефонов Apple, включая беспроводные наушники Airpods Pro и адаптеры питания.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб).