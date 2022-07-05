Самарские таможенники пресекли контрабанду сильнодействующего вещества

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Сотрудники Самарской таможни задержали международное почтовое отправление, внутри которого находились капсулы с сильнодействующим веществом.

В ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия сотрудниками Самарской таможни в посылке из Казахстана, поступившей в адрес самарчанки, обнаружены капсулы для похудения «Билайт королевский» и «LiDa». В соответствии с заключением специалиста, препараты в своём составе содержат сибутрамин, включенный в «Список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других целей Уголовного Кодекса Российской Федерации» утверждённый Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964. Общий вес контролируемого вещества составил 214 гр.

В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Материалы дела переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте.