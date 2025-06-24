Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу

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Самарские таможенники пресекли преступную деятельность директора компании, связанную с многомиллионными аферами по выводу денег заграницу.

Оперативные сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области установили, что молодой человек выводил иностранную валюту в Турцию по подложным контрактам. Всего со счетов лжепредпринимателя в адрес турецких компаний за покупку вымышленных строительных материалов было переведено более 243 тысяч долларов США.

Самарской таможней в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.