Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара намерена наращивать объемы участия в госпрограммах
Самара намерена наращивать объемы участия в госпрограммах
В Самаре представили премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…»
В Самаре представили премьеру спектакля Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…»
количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%
Количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%
Нежелание платить алименты обернулось арестом авто для жителя Отрадного
Нежелание платить алименты обернулось арестом авто для жителя Отрадного
Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки
Самарскому бизнесу помогают выйти на международные рынки
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
С начала года в Самарской области более 1200 семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала
С начала года в Самарской области более 1200 семей оплатили обучение детей с помощью материнского капитала
На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона
На два дня в Самарскую область прибудет ковчег с частицей мощей Святителя Тихона
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу

24 июня 2025 13:17
78
Самарские таможенники помешали многомиллионным аферам по выводу денег за границу

Самарские таможенники пресекли преступную деятельность директора компании, связанную с многомиллионными аферами по выводу денег заграницу.

 Оперативные сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ульяновской области установили, что молодой человек выводил иностранную валюту в Турцию по подложным контрактам. Всего со счетов лжепредпринимателя в адрес турецких компаний за покупку вымышленных строительных материалов было переведено более 243 тысяч долларов США.

Самарской таможней в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по п. «а»  ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
29
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
98
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
122
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
473
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
318
Весь список