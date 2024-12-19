Самарские таможенники перекрыли канал контрабанды СДВ

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Самарские таможенники предотвратили ввоз в Россию более 36 кг сильнодействующих веществ. Оперативные мероприятия проводились во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Маштаково» (Оренбургская область) было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Москву. В результате проведенного досмотра в грузовом отделении были обнаружены 7 картонных коробок, внутри которых находились препараты различных наименований в виде флаконов с жидкостью и таблеток в заводских упаковках.

Согласно проведенной экспертизе все 14 видов препаратов содержат тестостероны, нандролон, метенолон и другие сильнодействующие вещества. Всего изъято 3600 упаковок. Общая масса выявленных подконтрольных веществ составила 36020,77 грамм.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ. Ведется расследование.