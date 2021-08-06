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Самарские приставы конфисковали у предпринимателя кальянный табак

6 августа 2021 13:51
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Самарские приставы конфисковали у предпринимателя кальянный табак

В ходе проверки в одном из торговых центров г. Самары у индивидуального предпринимателя обнаружили пачки табака для кальяна, на которых отсутствовала маркировка   с  указанием    обязательной      информации, что является нарушением.

ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». В отношении мужчины был составлен административный протокол.  

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что индивидуальный предприниматель допустил оборот табачных изделий без нанесения специальных (акцизных) марок, необходимых для исключения возможности их подделки и повторного использования. Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией табака для кальяна.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство. 197 пачек табака для кальяна, являющихся предметом административного правонарушения, конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: конфискация приставы табак

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