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Самарские полицейские оказали помощь жителю Ярославской области, ему стало плохо

18 июня 2025 09:46
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Самарские полицейские оказали помощь жителю Ярославской области, ему стало плохо

Сотрудники Госавтоинспекции передали мужчину медикам, по словам врачей у водителя выявлено предынфарктное состояние.

Полицейские не остаются равнодушными к проблемам граждан, оказывая помощь, попавшим в беду.

Находясь на маршруте патрулирования, на автодороге М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу) к инспекторам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Межмуниципального Отдела МВД России «Борский» за помощью обратился водитель грузовой газели Next. Полицейские выяснили, что 30-летний житель Ярославской области перевозил груз из Самары в Оренбург. По дороге ему стало плохо, увидев экипаж ДПС он остановился и попросил вызвать скорую помощь и, объяснил, что он не чувствует рук. По внешним признакам инспекторы сразу поняли, что мужчине срочно нужна помощь. Лейтенант ДПС Николай Рязанцев доложил в дежурную часть территориального органа внутренних дел о ситуации и, чтобы не терять времени, полицейские приняли решение своими силами доставить мужчину в ближайшее медицинское учреждение. В пути сотрудники уведомили родных гостя региона и представителей организации, в которой он работает о его состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции передали водителя медикам, по словам врачей у жителя Ярославской области выявлено предынфарктное состояние.

Водитель поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость. Убедившись, что жизни и здоровью водителя ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

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