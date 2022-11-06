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Самарские ночные клубы проверили с собаками полицейские

6 ноября 2022 13:34
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Самарские ночные клубы проверили с собаками полицейские

Полицейские провели профилактические мероприятия в развлекательных заведениях областного центра.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из территориальных отделов полиции, Центра кинологической службы, при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» провели в ночное время профилактические мероприятия в развлекательных заведениях, расположенных на ул. Молодогвардейской, Лесной и Московском шоссе областного центра.

Во время проверки в барах находилось более 280 посетителей и работников. Сотрудники полиции с применением служебно-разыскной собаки проверили танцполы, залы и служебные помещения заведений. По результатам освидетельствования у двух молодых людей 1995 и 2000 годов рождения предварительно установлен факт наркотического опьянения, биоматериалы направлены на дополнительное исследование.

За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении 27-летнего местного жителя составлен протокол об  административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.9 КоАП РФ.

С руководством и посетителями заведений проведены профилактические беседы.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сотрудники полиции напоминают: сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- по телефонам (846) 278-22-22, 373-76-40 или 112;

- на официальном Интернет-сайте (​ https://63.мвд.рф​ ) через сервис «Прием обращений».

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