Самарские инспекторы ДПС спасли из снежного плена семью с тремя детьми

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Супружеская пара и их трое детей застряли в дороге по пути из Самары в Казань.

8 февраля текущего года в 21.30 на телефон дежурной части Управления Госавтоинспекции поступил звонок от жителя Самары, который вместе с семьей застрял на автомобиле на заснеженной межпоселковой дороге. Семья из пяти человек направлялась из Самары в Казань через Елховский район на соревнования, когда в дороге их застала снежная буря. Самостоятельно вытащить машину из сугроба и продолжить путь не было возможности.

К застрявшим в снегу незамедлительно направили экипаж ДПС в составе капитана полиции Виктора Шагарова и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Мараева, которые спустя 20 минут добрались до места по координатам, названным мужчиной.

Полицейские пересадили в патрульный автомобиль детей, чтобы они согрелись, а затем с помощью спецтехники вытянули автомобиль из снежного сугроба. Спасенная семья искренне поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжила путь по маршруту следования.

«Сразу за деревней машина застряла в сугробе, без помощи полицейских мы бы сами не выбрались, спасибо им за неравнодушие»! - рассказал водитель.