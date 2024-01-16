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Самарская таможня информирует об обязательной маркировке безалкогольных напитков

16 января 2024 11:41
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Самарская таможня информирует об обязательной маркировке безалкогольных напитков

Самарская таможня напоминает, с 1 декабря 2023 года начался первый этап реализации Постановления Правительства РФ от 31.05.2023 № 887, определяющего правила маркировки отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков, средствами идентификации.

В соответствии с законодательством, на этом этапе введена обязательная маркировка отдельных видов безалкогольных напитков в стеклянной и  полимерной потребительской упаковке. Ввоз и оборот на территории России указанной немаркированной продукции не допускается.

С момента введения обязательной маркировки отдельных видов безалкогольных напитков  мобильные группы Самарской таможни  выявили 36 транспортных средств, перевозивших товары с нарушением данного постановления. 

 «Прежде всего, данные меры направлены на защиту покупателей от подделок. Отсканировав код через специальное приложение «Честный ЗНАК», потребитель может узнать полные сведения о приобретённом товаре», - отмечает заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев.

Следующий этап введения обязательной маркировки в России начнется 1 марта 2024 года – средства идентификации должны будут быть нанесены на отдельные виды безалкогольных напитков, упакованных в банки, в том числе алюминиевые.

 

 

 

 

 

 

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