Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом

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Сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о причастности 43-летнего местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ и боеприпасов.

С целью отработки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины и осмотрели территорию его домовладения в присутствии понятых. Полицейские обнаружили и изъяли семь предметов, схожих с артиллерийские снаряды, с сыпучим веществом внутри.

По результатам исследования, проведённого в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области, установлено, что найденное является разнокалиберными снарядами и взрывчатым веществом – тротилом массой 741 грамм.

Как выяснилось, мужчина случайно нашёл брошенные ржавые предметы, похожие на боеприпасы, и решил забрать себе, чтобы в дальнейшем сдать их в пункты приема металла и выручить денежные средства.

Следственным отделением ОМВД России по Волжскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.