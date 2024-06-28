Самарская область оказалась в топе регионов по миграционным преступлениям

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На это обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

В России увеличивается число регионов, в которых фиксируют преступления, совершенные мигрантами. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин.

— Значительное число таких нарушений произошло в Самарской, Тамбовской, Кемеровской, Пензенкой Челябинской областях, в Алтайском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах страны. Но наряду с преступлениями мигрантов силовики расследуют дела в отношении должностных лиц в сфере миграционного учета. Только за 2024 год к ответственности привлекли 77 человек. Среди них были и сотрудники миграционных подразделений полиции, — заявил Александр Бастрыкин.

В последние несколько лет в Самарской области зафиксировали всплеск правонарушений и конфликтов с участием мигрантов, пишет 63.ру.