Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев

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Он получил за свои «услуги» свыше 100 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1991 года рождения, обвиняемого в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Факт нарушения миграционного законодательства выявили в ходе проверочных мероприятий сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. Из собранных материалов следует, что на протяжении нескольких месяцев ранее судимый местный житель незаконно поставил на миграционный учет по месту свой регистрации - в частном доме на ул. 4-ая Кряжская, 275 граждан ближнего зарубежья.

Участковые уполномоченные полиции установили, что помещение для проживания не пригодно, находится в заброшенном состоянии, без крыши.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Свою вину он признал в полном объеме и пояснил, что услугу оказывал за денежное вознаграждение, получив за свои «услуги» свыше 100 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. г. Самары для принятия решения по существу.