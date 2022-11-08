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Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев

8 ноября 2022 11:38
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Самарец незаконно поставил на миграционный учет 275 иностранцев

Он получил за свои «услуги» свыше 100 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1991 года рождения, обвиняемого в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Факт нарушения миграционного законодательства выявили в ходе проверочных мероприятий сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. Из собранных материалов следует, что на протяжении нескольких месяцев ранее судимый местный житель незаконно поставил на миграционный учет по месту свой регистрации - в частном доме на ул. 4-ая Кряжская, 275 граждан ближнего зарубежья.

Участковые уполномоченные полиции установили, что помещение для проживания не пригодно, находится в заброшенном состоянии, без крыши.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Свою вину он признал в полном объеме и пояснил, что услугу оказывал за денежное вознаграждение, получив за свои «услуги» свыше 100 тысяч рублей.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 30 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд. г. Самары для принятия решения по существу.

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