Самарец незаконно наловил рыбы на 5 тысяч рублей

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На территории Приволжского района в ходе проведения профилактических мероприятий участковые уполномоченные полиции пресекли незаконную добычу водных биоресурсов.

В районе села Кашпир сотрудники полиции задержали жителя города Самары 1984 года рождения. Злоумышленник, находясь на берегу платины между протоком реки Волга и озером Долгое, используя запрещенные орудия лова – «косынку», осуществил незаконный вылов плотвы и окуня. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 5 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции изъяли у задержанного незаконный улов и рыболовные снасти. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

Задержанный пояснил, что знал о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период, однако переступил закон. По информации полицейских, мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования. Незаконная добыча ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого водоема или же региона в целом. Сохраним природу для потомков!