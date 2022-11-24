Самарец на легковушке врезался в металлическое ограждение справа и слева

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23 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 00:45 час. в Куйбышевском районе г. Самара. 50-летний водитель (с ноября 2021г. к административной ответственности за нарушения ППД РФ привлекался 5 раз), управляя автомобилем «Lada Kalina», двигался по Южному шоссе в направлении ул. Промышленности. В пути следования, напротив дома № 3 Л, допустил наезд на металлическое ограждение, расположенное справа по ходу движения с последующим наездом на металлическое ограждение, расположенное слева по ходу движения. Водитель доставлен в медицинское учреждение.