Самарец ложно заявил об угрозе разрушения одного из частных домов

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В Самаре ранее судимому 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.207 УК РФ.

В сентябре прошлого года в полицию поступило сообщение от анонимного заявителя об угрозе разрушения одного из частных домов, расположенных на улице Кольцевой областного центра. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по городу Самаре, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили помещение и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников полиции и саперов ОМОН регионального Управления Росгвардии предметов представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

В материалах уголовного дела указано, что оперуполномоченные уголовного розыска опросили хозяина частного дома, его соседей, установили возможных очевидцев. Используя данные, полученные из различных организаций, установили личность анонимного заявителя. В кратчайшие сроки полицейские задержали разнорабочего, незадолго до произошедшего конфликтовавшего с собственником дома, об угрозе разрушения которого он сообщил в полицию. Мужчина дал признательные показания.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Старший лейтенант полиции Денис Игнатьев подчеркивает, что каждый случай ложного сообщения требует тщательной проверки, что отвлекает сотрудников правоохранительных органов от реальных задач по обеспечению безопасности граждан.

Полиция предупреждает: Берегите свое время и силы правоохранительных органов – не делайте ложных заявлений. Помните, что за каждое такое сообщение наступает строгая ответственность. За ложное сообщение о готовящемся преступлении предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы, при крупном ущербе или иных тяжких последствиях – до 5 лет лишения свободы, если ложное сообщение повлекло тяжкие последствия – до 8 лет лишения свободы.