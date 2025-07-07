Самарчанку с переломом ноги эвакуировали вертолетом с горы в Северной Осетии

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В воскресенье, 6 июля, в Ирафском районе Северной Осетии одна из участниц тургруппы из Самары во время восхождения повредила ногу. Несчастный случай произошел на высоте 2950 метров на горе Айхва.

На помощь пострадавшей выдвинулась группа спасателей в составе пяти специалистов и одной единицы техники, пишет Волга-Ньюс. Также был привлечен вертолет МЧС России МИ-8 с тремя спасателями на борту.

Подошедшая к пострадавшей альпинистке группа спасателей оказала ей первую помощь и вынесла женщину на плато. В сложных высокогорных условиях вертолет "подсел" на плато и эвакуировал восходительницу на аэродром ДОСААФ в селении Гизель, где ее передали медикам "Скорой помощи".

Отметим, тургруппа из Самары в количестве 11 человек не регистрировалась в МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: скриншот с видео t.me/mchs_rso_a