Самарчанке выплатили компенсацию за повреждение автомобиля

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Судебные приставы Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области взыскали материальный ущерб в пользу жительницы г. Самары, чей автомобиль был поврежден в результате столкновения на автомойке.

Работник организации, перегоняя автомобиль из одного бокса в другой, нарушил скоростной режим и допустил столкновение. В результате инцидента были повреждены капот, передняя фара и бампер. Владелица авто обратилась с заявлением в суд, чтобы взыскать с виновника аварии денежные средства на ремонт машины. Служители Фемиды удовлетворили иск. Исполнительный лист был направлен в отделение судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве. Поскольку стремление исполнять финансовые обязательства у виновника аварии отсутствовали, сотрудник Службы ограничил должника в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в финансовых учреждениях. Денежные средства, которых оказалось достаточно для оплаты задолженности в размере свыше 50 тысяч рублей, были перечислены на депозитный счет отделения, а затем – взыскателю.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.