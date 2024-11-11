Самарчанка украла барсетку с деньгами и спрятала ее на кладбище

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Угроза замены наказания на более строгое побудила женщину, осужденную за хищение денежных средств, оплатить уголовный штраф.

Жительница г. Самары, обнаружив в поезде мужскую барсетку с денежными средствами, решила присвоить ее себе. Спустя некоторое время женщина поехала на кладбище – на могилу своего брата. Там она и спрятала денежные средства в размере 330 тысяч рублей.

Правоохранительные органы личность женщины, похитившей денежные средства, установили. Раскаявшись, она вернула потерпевшему барсетку с деньгами. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и назначили наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении местной жительницы возбудили исполнительное производство.

Сотрудник службы уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В частности, он сообщил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в течение 60 дней, судебным приставом-исполнителем в суд будет направлено представление о замены штрафа на иной вид наказания, вплоть до ограничения свободы.

Не желая замены наказания на более строгое, женщина в этот же день полностью погасила задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.