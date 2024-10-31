Самарчанка шла на красный и попала под машину

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30 октября на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:35 час. в Кировском районе Самары. 52-летний водитель, управляя автомашиной LADA Largus, двигался по улице Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в сторону улицы Георгия Димитрова. В пути следования возле дома №177 допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход 1967 года рождения госпитализирована.