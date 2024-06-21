Самарчанка перегородила общую площадку на этаже

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Судебные приставы Промышленного района г. Самары восстановили права жильцов многоквартирного дома на пользование общей площадкой на этаже.

Собственница одной из квартир в г. Самаре возвела на территории общего пользования перегородку, отделяющую ее квартиру от общей части подъезда. Жильцы дома обратились с заявлением в суд, который принял решение в пользу пострадавших от самоуправства соседки жителей многоэтажки. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

Сотрудник Службы вручил должнице копию постановления о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда. Однако перегородку женщина демонтировать не спешила. В отношении должницы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Более того, ее ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Не желая испытывать на себе более серьезные последствия неисполнения решения суда, женщина демонтировала перегородку. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.