Самарчанка обманом получила выплаты на троих несуществующих детей

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Прокуратурой Октябрьского района г. Самары утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в 2019 году женщина обратилась в органы ЗАГСа и предоставила ложные сведения о рождении ребенка, оформила и получила свидетельство о рождении. Затем она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области за получением выплат на ребенка. Аналогичные действия она совершила также в 2020 и 2021 годах.

На протяжении длительного времени мнимая мать получала пособия, общая сумма которых составила более 2,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Прокуратурой района в рамках уголовного дела подготовлено исковое заявление о взыскании ущерба в пользу государства.