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Самарчанка незаконно перегородила общий коридор в новостройке

14 марта 2023 11:46
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Самарчанка незаконно перегородила общий коридор в новостройке

Женщина, получив ключи от квартиры в новостройке, решила внести изменения в план от застройщика и самовольно установила в общем коридоре перегородку с металлической дверью. На защиту жильцов и управляющей компании встали судебные приставы г. Самары.

Незаконно установленная перегородка ограничивала передвижение по общему коридору других жильцов и нарушала пожарную безопасность. Управляющая компания, не добившись мирного разрешения конфликта, обратилась с заявлением в суд. Служители Фемиды, рассмотрев материалы дела, обязали женщину демонтировать перегородку и привести помещение в прежнее состояние.

На основании поступивших документов судебные приставы Куйбышевского района г. Самары возбудили исполнительное производство и уведомили об этом собственницу квартиры. Ей также разъяснили, что игнорировать решение суда не стоит, чтобы не столкнуться с мерами принудительного взыскания. После беседы с судебным приставом самарчанка по-прежнему стояла на своем и не собиралась освобождать незаконно захваченную территорию. Тогда сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Не желая усугублять ситуацию, жительница новостройки демонтировала перегородку,  привела лестничную клетку в прежнее состояние и погасила исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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