Самарчанка хотела подработать и лишилась 1 800 000 рублей

162

Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках.

В Самаре 46-летняя женщина в чате одного из мессенджеров получила предложение о подработке.

Неизвестный, который представился сотрудником брокерской компании, рассказал, что есть возможность вкладывать деньги в выгодные зарубежные бизнес проекты.

Поверив аферисту, потерпевшая взяла кредит на сумму более 1 800 000 рублей и перевела на указанный незнакомцем счет и стала ждать обещанных выплат, но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО