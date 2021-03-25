Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы жалуются на плохое состояние Ракитовского шоссе
Самарцы жалуются на плохое состояние Ракитовского шоссе
Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО
Уборка дорог от снега в Самаре - самая дорога в ПФО
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
В Самаре 10 апреля проведут Гагаринский субботник
В Самаре 10 апреля проведут Гагаринский субботник
Обаятельный монтажник обманул тольяттинку
Обаятельный монтажник обманул тольяттинку
Самарские пенсионеры охотно становятся волонтерами
Самарские пенсионеры охотно становятся волонтерами
За новым сквером на пересечении Авроры-Аэродромной в Самаре старательно ухаживают
За новым сквером на пересечении Авроры-Аэродромной в Самаре старательно ухаживают
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге

25 марта 2021 12:04
91
Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге

На правоохранителя пожаловался участник митинга в поддержку Навального.

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности Главного управления МВД по Самарской области должна провести проверку по заявлению жителя Самарской области. Мужчина участвовал в митинге 23 января этого года в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Маслов утверждает, что во время акции некий полицейский несколько раз ударил его электрошокером. После этого политически активному гражданину пришлось вызвать скорую помощь прямо в отдел полиции. Потом он зафиксировал повреждения и написал заявление в Следственный комитет.

Адвокат Алексей Лапузин заявил, что 10 февраля следователь не нашел оснований для проведения проверки. Но потом руководитель Ленинского МРСО СУ СКР по Самарской области перенаправил заявление в отдел собственной безопасности полиции. В мотивации, по словам адвоката, поясняется: «Изучение обращения показало, что, предположительно, удары мужчине были нанесены сотрудниками полиции», пишет Засекин.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
47
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
47
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
322
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
642
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
382
Весь список