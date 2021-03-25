Самарец обвинил полицейского в применении электрошокера на митинге

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На правоохранителя пожаловался участник митинга в поддержку Навального.

Оперативно-розыскная часть собственной безопасности Главного управления МВД по Самарской области должна провести проверку по заявлению жителя Самарской области. Мужчина участвовал в митинге 23 января этого года в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Маслов утверждает, что во время акции некий полицейский несколько раз ударил его электрошокером. После этого политически активному гражданину пришлось вызвать скорую помощь прямо в отдел полиции. Потом он зафиксировал повреждения и написал заявление в Следственный комитет.

Адвокат Алексей Лапузин заявил, что 10 февраля следователь не нашел оснований для проведения проверки. Но потом руководитель Ленинского МРСО СУ СКР по Самарской области перенаправил заявление в отдел собственной безопасности полиции. В мотивации, по словам адвоката, поясняется: «Изучение обращения показало, что, предположительно, удары мужчине были нанесены сотрудниками полиции», пишет Засекин.

Фото: Pixabay.com