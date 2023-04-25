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С начала года на дорогах Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено пьяных 2065 водителей

25 апреля 2023 13:06
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С начала года на дорогах Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено пьяных 2065 водителей

С начала года на дорогах Самарской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2065 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшихся пройти медицинское освидетельствование. С начала месяца выявлено 538 водителей, а за время проведения рейдовых мероприятий с 21 по 23 апреля выявлено 75 таких водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьёзный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, также в качестве наказания используются обязательные работы на срок до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер пьяному водителю может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

С начала года в отношении 256 водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». За время проведения рейдовых мероприятий в предвыходные и выходные дни в отношении 5 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения РФ и не допускать управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Активная помощь граждан и их бдительность позволит сохранить жизни и здоровье людей, в том числе близких. Если вы стали свидетелем того, как пьяный человек садиться за руль или уже осуществляет движение, позвоните в полицию по номеру телефона 102, либо в дежурную часть ГУ МВД России по Самарской области по номеру телефона: 8 (846) 278-22-22, 8 (846) 278-23-22.

Теги: БДД

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