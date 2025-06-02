С начала дня в Самарской области подразделения МЧС выезжали на тушение 6 пожаров

С начала дня в Самарской области подразделения МЧС выезжали на тушение 3 пожаров в Самаре:
- в Кировском районе горел мусор на 20 квадратах и бытовая техника на 2 квадратах.
- в Железнодорожном районе горел мусор на 5 квадратах.
Привлекались 20 огнеборцев и 4 единицы техники.
В области также на 3 пожара:
- в Камышлинском районе горел древесный хлам на 2 квадратах.
- в Сергиевском районе горел автомобиль.
- в Хворостянском районе горели 2 рулона соломы.
Выезжали 12 огнеборцев и 5 единиц техники.
На ликвидацию последствий ДТП привлекались 4 раза:
- в Красноярском районе съехал в кювет легковой автомобиль.
- в Волжском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили.
- в Сызранском районе съехал в кювет легковой автомобиль.
- в Тольятти легковой автомобиль загорелся в движении.