С начала дня в Самарской области подразделения МЧС выезжали на тушение 6 пожаров

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С начала дня в Самарской области подразделения МЧС выезжали на тушение 3 пожаров в Самаре:

- в Кировском районе горел мусор на 20 квадратах и бытовая техника на 2 квадратах.

- в Железнодорожном районе горел мусор на 5 квадратах.

Привлекались 20 огнеборцев и 4 единицы техники.

В области также на 3 пожара:

- в Камышлинском районе горел древесный хлам на 2 квадратах.

- в Сергиевском районе горел автомобиль.

- в Хворостянском районе горели 2 рулона соломы.

Выезжали 12 огнеборцев и 5 единиц техники.

На ликвидацию последствий ДТП привлекались 4 раза:

- в Красноярском районе съехал в кювет легковой автомобиль.

- в Волжском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили.

- в Сызранском районе съехал в кювет легковой автомобиль.

- в Тольятти легковой автомобиль загорелся в движении.