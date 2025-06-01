РЖД выплатят семьям погибших при крушении поезда под Брянском по 2,2 млн рублей

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РЖД выплатят родственникам пассажиров, которые погибли при крушении поезда № 86 Климов – Москва в Брянской области, по 2,2 миллиона рублей, пишет Смотрим.

Также в Telegram-канале компании заявили, что для родственников погибших и госпитализированных пострадавших будет организован бесплатный проезд до станции Брянск.

"Пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД", – отметили в сообщении.

Трагедия произошла вечером 31 мая. В Брянской области из-за подрыва обрушился мост на пассажирский поезд. Несколько вагонов оказались под обломками конструкции. По последним данным, погибли семь человек и более 60 пассажиров пострадали.

На Киевском вокзале Москвы пострадавшим пассажирам из Брянска выдадут справки об опоздании поезда, которые они смогут предъявить на работе. Об этом сотрудники РЖД сообщили в комментарии корреспонденту "России 1" Айнуру Валиахметову.

На Киевском вокзале развернут мобильный штаб помощи, чтобы подготовить необходимые документы.

"Кто опаздывает, кому, может быть, на работу нужно, кому-то – в аэропорт нужна справка, что опоздал поезд", – сказал сотрудник РЖД.

В связи с аварией в РЖД изменили расписание некоторых поездов. Так, пригородные электрички пока будут следовать по укороченным маршрутам. Такое решение принято по поезду "Москва – Климов". Пассажиров довезут до Брянска, а далее доставят до конечной станции автобусами. Другой состав, идущий из Анапы в Минск, пустят в объезд места аварии. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить движение в полном объеме.