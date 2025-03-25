Россиян предупредили о взломах смартфонов через общественные Wi-Fi и зарядку

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Пресс-центр МВД России сообщает, что при использовании бесплатного Wi-Fi и зарядке смартфона в общественных местах на устройство может быть установлено вредоносное ПО (программное обеспечение).

Президент консорциума Инфорус, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в программе "Наше время", пишет Смотрим: