Россиян предупредили о взломах смартфонов через общественные Wi-Fi и зарядку

Пресс-центр МВД России сообщает, что при использовании бесплатного Wi-Fi и зарядке смартфона в общественных местах на устройство может быть установлено вредоносное ПО (программное обеспечение).
Президент консорциума Инфорус, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович в программе "Наше время", пишет Смотрим:
"Если вы подключаетесь к бесплатному Wi-Fi в торговых центрах, то знайте, что большая вероятность, что вы подключились не официально, а через кого-то. Это действительно стало реальностью, но такие случаи единичные, тем более они еще довольно редко вскрываются. То есть человек просто фиксирует, что у него деньги с кошелька пропали или кто-то у него почту захватил, но ему в голову не приходит, что это связано с его походом в магазин. Это первое.
Второе, когда вы пользуетесь зарядками, это как раз важно, потому что зарядка кажется безобидной, а на самом деле, во-первых, торчит кабель, через который ходят не только зарядка, но и данные. Устройство у вас может что-нибудь скачивать себе. Во-вторых, может заражать программа для использования зарядки – чтобы ею пользоваться, вы должны скачать приложение. А любое скачивание приложения – это нарушение среды нулевого доверия. Вы доверяетесь тому, у кого его скачали, а вам под видом этого приложения подсунут "Троян".