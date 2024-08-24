Решил сменить  сотового оператора: в Самаре мужчина перевел мошенникам более  миллиона рублей

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57-летний житель Советского района решил сменить сотового оператора, зашел на сайт нового поставщика мобильной связи и заполнил данные для заявки на оформление сим-карты.

Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который представившись представителем сотового оператора, сообщил о том, что замечена нежелательная активность с личными данными самарца и мошенниками заблокирована его старая сим-карта.

Житель Самары последовал предложенной инструкции по разблокировке, зашел в мобильный банк и сделал так называемый «тестовый перевод» на указанный счет для активации.

Злоумышленник попросил продиктовать код из смс. Назвав трехзначное число, со счета списались его накопления в размере более млн. рублей.

Разговор прервался и, осознав, что самостоятельно помог мошеннику заполучить его денежные средства, самарчанин незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: freepik.com